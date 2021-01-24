جولة جديدة لاتفاق الأسرى في اليمن برعاية الأمم المتحدة

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، جولة جديدة من مشاورات اتفاق الأسرى بين الأطراف اليمنية، لمناقشة الإفراج عن المزيد من المعتقلين وذلك بعيد أيام من إدراج مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، في بيان له، إن الاجتماع الـ5 للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين انطلق اليوم في عمان.

ويأتي الاجتماع في أعقاب الإفراج عن 1065 معتقلاً أكتوبر/تشرين الأول الماضي برعاية الأمم المتحدة والتي مثلت أبرز اختراق في الأزمة اليمنية بمشاركة مكتب المبعوث الخاص لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحث المبعوث الأممي في بيان له، الأطراف على “إعطاء الأولوية في مناقشاتهم للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والمسنين والأطفال المحتجزين وكذلك جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا ، بمن فيهم النساء”.

كما حث الأطراف على “مناقشة أسماء المعتقلين من خارج قوائم اجتماعات عمان للوفاء بالتزام ستوكهولم بالإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالنزاع في أقرب وقت ممكن”.