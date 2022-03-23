جولة دبلوماسية مكسيكية تشمل الشرق الأوسط والهند.. إليكم التفاصيل

بدأ وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، جولة دبلوماسية رسمية، تستمر عشرة أيام، تشمل الشرق الأوسط والهند.

ووفقاً لوزارة الخارجية المكسيكية، فإن جولة إبرارد تهدف لإجراء محادثات تتناول القفزة في أسعار الطاقة وفرص الاستثمار والجهود المبذولة لمنع أزمة غذائية محتملة.

وهذه واحدة من أطول الرحلات الخارجية لمسؤول كبير في حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يعطى الأولوية لقضايا السياسة الداخلية.

وكشفت الوزارة في بيان، أن المحطة الأولى في جولة إبرارد، الذي ترافقه فيها مجموعة من كبار رجال الأعمال، هي العاصمة السعودية الرياض حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات من 23 إلى 25 آذار مع نظيره السعودي، فضلا عن صناديق الاستثمار.

ويزور إبرارد يومي 26 و27 آذار العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المقرر أن يشارك في “منتدى الدوحة”، كما يشارك في محادثات ثنائية مع كبار المسؤولين من حكومات أخرى.

وأعلنت الوزارة أن إبرارد سيزور الإمارات يومي 28 و29 آذار لحضور معرض “إكسبو دبي” وعقد اجتماعات مع القادة السياسيين وصناديق الاستثمار لاستكشاف المشاريع التي تعود بالفائدة على المكسيك.

ومن المقرر أن يزور الوزير المكسيكي الهند في الفترة من 30 آذار إلى الأول من نيسان لعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين، ومنهم وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار.