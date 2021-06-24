الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جولة سابعة من محادثات الاتفاق النووي تنطلق قريبا

24 - يونيو - 2021
محادثات فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي

محادثات فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي

A A A
طباعة المقال

رغم الجهود التي تبذلها القوى الدولية لتقريب وجهات النظر من أجل إادة إحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن العقبات لازالت قائمة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا تزال لدى الولايات المتحدة وإيران خلافات جدية تحتاج إلى حل بالمحادثات حول استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

ووفقا وكالة “رويترز” فإن المسؤول، الذي تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه ، قال إن “الوفد الأمريكي يتوقع العودة إلى فيينا لإجراء جولة سابعة من المحادثات في المستقبل غير البعيد وإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق في المستقبل المنظور، سيتعين عليهم إعادة تجميع أنفسهم والنظر في دفع المسار إلى الأمام”.

وأعلن المسؤول أنه سيتم استئناف محادثات الاتفاق النووي قريبا، لافتًا إلى أنه لا توجد ضمانات حول عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق بعد 4 سنوات.

هذا وقالت إيران، الثلاثاء الماضي، إنه تم التوصل لاتفاق حول الخلافات الرئيسية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي في فيينا، مؤكدة أنها تنتظر قرار الجانب الأمريكي في هذا الصدد.

قال متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في إيجاز صحفي، “لقد وصلنا اليوم إلى نص واضح في مفاوضات فيينا، وننتظر القرار السياسي من الجانب الأمريكي”.
وفي عام 2015، وقعت بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة. وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وفي أيار/مايو 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي يحذر: لن نقبل أبداً إعادة توربينات نورد ستريم إلى ألمانيا
    إطلاق نار بمركز تسوق بأميركا
    مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق في الولايات المتحدة
    محتجون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا - رويترز
    سريلانكا تفرض حالة الطوارئ... والاعتصامات باقية إلى أجل غير مسمّى!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟