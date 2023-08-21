الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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جولة سياحيّة داخل شبكة الصرف الصحيّ في موسكو تتحوّل إلى "مأساة"

منذ 9 دقائق
تساقط للأمطار في موسكو - أرشيفية

تساقط للأمطار في موسكو - أرشيفية

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عُثر على جثث أربعة أشخاص في شبكة الصرف الصحي في موسكو، فيما لا يزال هناك آخرون في عداد المفقودين بعد أن حوصروا بسبب أمطار غزيرة خلال جولة تحت الأرض، وفق ما كشفت وكالة “تاس” الروسية اليوم الإثنين.

ووصف رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الواقعة بأنها “مأساة مروعة” من دون أن يحدد عدد الضحايا. وقال إنّ البحث عن مفقودين مستمر وإن المحققين يرصدون تفاصيل ما حدث.

وأشارت تاس إلى أنّ السلطات دشنت قضية جنائية ويجري استجواب منظمي الجولة. ووصفت الجولة بأنها غير قانونية. وقالت وكالة الإعلام الروسية إنّ ثمانية أشخاص إجمالًا كانوا يشاركون في الجولة.

كما نقلت وكالة تاس عن رجال الإنقاذ قولهم إنّ الأمطار الغزيرة في موسكو يوم الأحد، تسببت في ارتفاع منسوب المياه في شبكة الصرف الصحي بشكل حاد، مما منع الناس من الهروب إلى السطح.

ويقدم عدد من المرشدين جولات في شبكة الصرف الصحي المترامية الأطراف في موسكو، والتي يعود تاريخ أجزاء منها إلى القرن التاسع عشر.

    المصدر :
  • رويترز

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