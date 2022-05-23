جولة عالمية لولي عهد السعودية قريبًا

قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يعتزم القيام بجولة تشمل تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر، حيث سيبحث قضايا إقليمية وعالمية ويوقع اتفاقات في مجالي الطاقة والتجارة.

وستكون هذه أول جولة للأمير خارج المنطقة منذ تفشي جائحة كوفيد-19. كان ولي العهد قد زار اليابان لحضور قمة لمجموعة العشرين عام 2019.

وذكرت المصادر أن المسؤولين السعوديين لا يزالون يناقشون المواعيد المحددة مع الدول التي سيزورها الأمير محمد. وأضاف مصدران أن الزيارة قد تتم في أوائل يونيو حزيران على أقرب تقدير.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على استفسار من رويترز بخصوص الجولة.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول تركي كبير، إن الأمير محمد، قبل دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا وإن الجانبين يعملان على ترتيبها.

وأضاف المسؤول “الموضوعات التي سيتم مناقشتها هي التجارة الثنائية والتطورات الإقليمية واتفاق محتمل لمقايضة العملة ومشروعات استثمار وطاقة أخرى”.

كانت آخر جولة للأمير محمد في دول الخليج العام الماضي.

وتأتي جولته العالمية المزمعة بينما تعمل واشنطن على تخفيف حدة التوتر مع الرياض.