جولة مباحثات إيران النووية تختتم اليوم باجتماع اللجنة المشتركة

نقلت رويترز عن مسؤولين، واحد أوروبي وآخر إيراني أن اجتماع يوم الجمعة في المباحثاث غير المباشرة بين طهران وواشنطن سيختتم باجتماع رسمي يضم باقي أطراف الاتفاق الموقع في عام 2015.

وصرح المسؤولان بأن الجولة الحالية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، والتي بدأت هذا الأسبوع، ستختتم اليوم الجمعة باجتماع رسمي يضم باقي أطراف الاتفاق.

يشار إلى أن الاجتماع بين إيران وكل من روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين، يأتي في إطار ما تعرف باللجنة المشتركة التي سبق لها رعاية جولات من المحادثات.

وفيما قال المسؤول الإيراني إن الاجتماع سيعقد قرب منتصف اليوم، أي الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، رأى الدبلوماسي الأوروبي أن الهدف منه يتمثل في استئناف المحادثات الأسبوع المقبل.