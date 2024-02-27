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جولة مرتقبة في تونس لبحث تشكيل حكومة موحدة في ليبيا

منذ ساعتين
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كشف عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري، أن ممثلون عن مجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس، سيلتقون خلال الأيام المقبلة، لبحث ملف تشكيل حكومة موحدة جديدة، بحسب موقع “بوابة الوسط” الليبي.

وأوضح الدغاري، في تصريحه، أن الاجتماع المرتقب يأتي لتقريب وجهات النظر، والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة جديدة، للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وعبّر عن أمله بأن “يكون الاجتماع للاتفاق والوفاق وإنهاء الانقسام والتشظي، والوصول إلى النتيجة المرجوة وتقريب وجهات النظر، وإبعاد التكتلات والمصالح”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي رأى، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار في ليبيا هو “تشكيل حكومة جديدة موحدة. ليست حكومة غرب أو شرق، وإنما حكومة لكل الليبيين”.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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