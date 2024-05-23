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جولدمان ساكس يحصل على ترخيص لفتح مقر إقليمي في السعودية

منذ 42 ثانية
بنك جولدمان ساكس

بنك جولدمان ساكس

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أفاد مصدر مطلع بحصول جولدمان ساكس على ترخيص لتأسيس مقره الإقليمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تأتي الخطوة بعد شهور من إقرار مجلس الوزراء في المملكة مجموعة جديدة من القواعد التي بموجبها تكون الشركات التي ليست لها مقرات إقليمية في السعودية مهددة خسارة العقود الحكومية المربحة.

ومن الناحية الأخرى، فإن الشركات التي تؤسس مقرات إقليمية في المملكة ستحصل على حوافز ضريبية.

وكانت وكالة بلومبرغ نيوز أول من نشرت عن هذه الخطوة.

ورفض جولدمان طلبا من رويترز للتعليق.

يتطلع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جذب استثمارات أجنبية إلى المملكة لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

    المصدر :
  • رويترز

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