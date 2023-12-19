جولدمان ساكس يستبعد تأثيرا كبيرا لتعطل الشحن بالبحر الأحمر على أسعار النفط

قال بنك جولدمان ساكس إن انقطاع تدفقات الطاقة في البحر الأحمر لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، إذ أن فرص إعادة توجيه السفن تعني أن الإنتاج يجب ألا يتأثر بشكل مباشر.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسار السفن.

وأوقفت شركة النفط الكبرى (بي.بي) مؤقتا جميع الرحلات عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط (فرونت لاين) أمس الاثنين إن سفنها ستتجنب عبور الممر المائي، مما يشير إلى أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.

وقال البنك الاستثماري في مذكرة بتاريخ أمس الاثنين “نقدر أن إعادة التوجيه الافتراضية الطويلة الأمد لجميع تدفقات النفط الإجمالية البالغة سبعة ملايين برميل يوميا (شمالا وجنوبا) سترفع أسعار النفط الخام الفورية مقارنة بالأسعار طويلة الأجل بمقدار ثلاثة إلى أربعة دولارات للبرميل”.