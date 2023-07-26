جولياني يعترف بأنّه أدلى ببيانات كاذبة عن عمّال الانتخابات في جورجيا

قال رودولف جولياني إنه لا يزال لديه “دفاعات قانونية” في قضية رفعها اثنان من العاملين في الانتخابات، قالا إنه أساء إليهما لأنه أكد أن انتخابات 2020 شابها تزوير، وفق ما ورد في “نيويورك تايمز”.

اعترف رودولف دبليو جولياني بأنه أثناء عمله كمحامٍ للرئيس السابق دونالد ترامب، أنه قد أدلى بتصريحات كاذبة من خلال التأكيد على أن اثنين من العاملين في الانتخابات في جورجيا أساءوا التعامل مع بطاقات الاقتراع أثناء فرز الأصوات في أتلانتا خلال انتخابات عام 2020.

وقد جاء تنازل السيد جولياني في أوراق المحكمة التي تم رفعها ليلة الثلاثاء كجزء من دعوى تشهير رفعها العاملتان، روبي فريمان وشاي موس، ضده في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن في ديسمبر 2021.

اتهمت الدعوى السيد جولياني وآخرين بالترويج لمقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر السيدة فريمان والسيدة موس – الأم وابنتها – بالتلاعب في أوراق الاقتراع أثناء العمل في State Farm Arena لمجلس انتخابات مقاطعة فولتون.

في إعلان من صفحتين، أقر السيد جولياني بأنه أدلى في الواقع بتصريحات حول السيدة فريمان والسيدة موس والتي أدت إلى رفع الدعوى وأن الملاحظات “تحمل معنى تشهيريًا بحد ذاته”. كما اعترف بأن تصريحاته كانت “قابلة للتنفيذ” و “كاذبة” وأنه لم يعد يجادل في “العناصر الواقعية للمسؤولية” التي أثارها موظفو الانتخابات في دعواهم.

إلا أن السيد جولياني، الذي أصر على أنه لا يزال لديه “دفاعات قانونية” في القضية، قال إنه لا يزال يعتقد أن اتهاماته بشأن السيدة فريمان والسيدة موس كانت “محمية دستوريًا” بموجب التعديل الأول. كما رفض الاعتراف بأن أقواله تسببت في أي ضرر للنساء – وهو عنصر أساسي مطلوب لاستصدار حكم في قضية تشهير.

إن الإعلان، الذي قُدِّم لأن السيد جولياني كان يواجه عقوبات مؤلمة محتملة بسبب إخفاقه المزعوم في الوفاء بالتزامات اكتشافه في القضية، بدا أنه جزء من محاولة للحد من مبلغ المال الذي قد يتعين عليه إنفاقه على قضية.

وفي الإعلان، أقر بتقديم اعترافاته “لتجنب النفقات غير الضرورية في التقاضي بشأن ما يعتقد أنه نزاعات غير ضرورية”.

وقال تيد جودمان، المتحدث باسم السيد جولياني، إنه قدم تنازلات لنقل القضية بسرعة أكبر إلى النقطة التي يمكن فيها تقديم اقتراح بالرفض.

كما قال مايكل جوتليب، محامي السيدة فريمان والسيدة موس ، إن إعلان السيد جولياني أقر بأن موكليه “أدوا بشرف واجباتهم المدنية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في امتثال كامل للقانون، ومزاعم الانتخابات. حيث إن الاحتيال الذي قام به هو والرئيس السابق ترامب ضدهم كاذب منذ اليوم الأول”.

وأضاف السيد جوتليب: “في حين أن بعض القضايا، بما في ذلك الأضرار، لا يزال يتعين على المحكمة أن تبت فيها، فإن عملائنا سعداء بهذا الإنجاز الكبير في كفاحهم من أجل العدالة، ويتطلعون إلى تقديم ما تبقى من هذه القضية في المحاكمة”.

كانت الدعوى المرفوعة من قبل السيدة فريمان والسيدة موس من بين الدعوى الأولى التي رفعها العاملون في الانتخابات الأفراد الذين وجدوا أنفسهم منغمسين في عالم بديل من السياسيين اليمينيين والشخصيات الإعلامية الذين زعموا أن السيد ترامب قد فاز في الانتخابات. وكانت المرأتان قد رفعتا دعوى قضائية ضد متهمين آخرين، بما في ذلك شبكة أخبار the One America وبعض كبار مسؤوليها، لكن في النهاية حسمت القضية ضد الجميع باستثناء السيد جولياني.

كانت واحدة من سلسلة من قضايا التشهير حيث سعى المدعون إلى استخدام المحاكم لمحاسبة الشخصيات العامة أو وسائل الإعلام التي كذبت بشأن نتائج انتخابات 2020 وما بعدها.

في أبريل، دفعت Fox News أكثر من 787 مليون دولار لتسوية مطالبات Dominion Voting Systems حول ترويج الشبكة لمعلومات خاطئة حول الانتخابات. وقد شارك راي إيبس، رجل من أريزونا في أعمال شغب الكابيتول في 6 يناير 2021، كما رفع دعوى قضائية ضد فوكس هذا الشهر، مدعيا أن مضيفها السابق تاكر كارلسون روّج “لقصة خيالية” مفادها أن السيد إيبس كان عميلًا حكوميًا سريًا حرض العنف في ذلك اليوم كوسيلة لانتقاص السيد ترامب وأنصاره.

في العام الماضي، ظهرت السيدة فريمان والسيدة موس كشهود في جلسة استماع علنية للجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في 6 يناير وسردوا قصة ما حدث بعد أن قام السيد جولياني بتضخيم الادعاءات الكاذبة بأنهم سحبوا الآلاف من بطاقات الاقتراع المزورة من حقيبة في محطة فرز الأصوات الخاصة بهم وتم إطعامهم بشكل غير قانوني من خلال آلات التصويت.

على الرغم من أن مسؤولي مقاطعة فولتون وجورجيا كشفوا زيف الاتهامات على الفور، إلا أن السيد جولياني استمر في الترويج لها، وفي النهاية قارن النساء – وكلاهما من السود – بتجار المخدرات ودعا خلال جلسة استماع مع المشرعين في ولاية جورجيا إلى تفتيش منازلهم.

استدعى السيد ترامب اسم السيدة فريمان 18 مرة خلال مكالمة هاتفية مع براد رافنسبيرجر، وزير خارجية جورجيا، في 2 يناير 2021. طلب السيد ترامب في المكالمة من السيد رافنسبرجر مساعدته في “العثور” على 11800 صوت – ما يكفي لتأرجح النتائج في جورجيا بعيدًا عن الفائز، جوزيف آر بايدن جونيور.

وأدلت السيدة فريمان في شهادتها أمام لجنة مجلس النواب قائلة: “فقدت اسمي، وفقدت سمعتي”، مضيفة مع ارتفاع صوتها بعاطفة، “هل تعرف شعور استهداف رئيس الولايات المتحدة لك أنت؟”

دعوى التشهير ليست سوى واحدة من عدة مشاكل قانونية يواجهها السيد جولياني. فقبل ثلاثة أسابيع، قالت لجنة الأخلاقيات القانونية في واشنطن إنه يجب أن يُفصل من منصبه بسبب محاولاته “غير المسبوقة” لمساعدة السيد ترامب على قلب انتخابات 2020.

قبل بضعة أسابيع، جلس السيد جولياني لإجراء مقابلة طوعية مع المدعين العامين الذين يعملون لدى المستشار الخاص، جاك سميث، للإجابة على أسئلة حول، خطة لإنشاء قوائم مزيفة للناخبين المؤيدين لترامب في الولايات الرئيسية المتأرجحة من بين أمور أخرى. ولقد فاز بايدن، ولكنه قد يواجه اتهامات في تحقيق، بقيادة المدعي العام في مقاطعة فولتون، في الجهود المبذولة لعكس خسارة السيد ترامب لعام 2020 في جورجيا.