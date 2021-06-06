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جونسن يسعى لحث مجموعة الدول السبع لتحصين العالم ضد كورونا

6 - يونيو - 2021
بوريس جونسون

بوريس جونسون

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه يتوجب على زعماء دول مجموعة السبع العمل على عدم تكرار حادثة كورونا، داعيا  للالتزام بتطعيم العالم بأسره ضد فيروس كورونا قبل نهاية 2022.

ويستضيف جونسون أول قمة وجاهية للمجموعة خلال عامين تقريبا وذلك بعد انتهاء اجتماع وزراء مالية المجموعة يوم السبت.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيسعى لتعهد بتحقيق هدف تحصين العالم ضد الوباء.

وأشار إلى أن “تحصين العالم بنهاية العام المقبل سيكون أكبر إنجاز منفرد في تاريخ الطب .. أدعو زعماء مجموعة السبع رفاقي إلى الانضمام إلينا للقضاء على هذا الوباء المروع والتعهد بألا نسمح أبدا بتكرار هذا الخراب الذي أحدثه فيروس كورونا”.

وينضم زعماء فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا إلى جونسون في القمة التي تعقد في كورنوال بجنوب غرب انجلترا على مدار ثلاثة أيام.

وستكون المناسبة أول جولة خارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه السلطة في يناير.

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