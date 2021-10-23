جونسون استخدم غرفة الإحاطة الصحفية لمشاهدة فيلم جيمس بوند

استخدم رئيس الوزراء بوريس جونسون غرفة الإحاطة الصحفية في داونينغ ستريت لمشاهدة عرض خاص لفيلم جيمس بوند الجديد، وفق ما قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن غرفة الإحاطة في داونينغ ستريت كلّفت 2.6 مليون جنيه إسترليني، وتسببت في تعرض الحكومة للانتقادات على قيمة تجهيزها لتقديم إحاطات صحفية على غرار مؤتمرات البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن الغرفة تستخدم لإجراء إحاطات إعلامية مرتين يوميا مع الصحفيين، لكنها لم تكن متاحة خلال اليومين الماضيين لأسباب غير معروفة.

وأشارت إلى أنه في البداية لم يؤكد المتحدث باسم جونسون أنه تم عرض فيلم “No Time to Die” هناك الليلة الماضية لرئيس الوزراء وموظفيه، كما ذكرت صحيفة The Times، أنه أكد عدم اطلاعه على طبيعة الحدث الذي وقع.

وفي وقت لاحق قال المتحدث الرسمي باسم داونينغ ستريت إن “رئيس الوزراء التقى بالأمس مع استوديوهات “باينوود”، و”يونيفرسال بيكتشرز” و”إيون برودكشنز” ومعهد الفيلم البريطاني BFI لتهنئتهم على نجاح أحدث إصدار لجيمس بوند وذلك كشهادة على موهبة الصناعة الإبداعية البريطانية.