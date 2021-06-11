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جونسون: العلاقة مع أميركا غير قابلة للتدمير

11 - يونيو - 2021
جونسون وبايدن

جونسون وبايدن

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وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، العلاقات البريطانية الأميركية بأنها “غير قابلة للتدمير” بعد أول لقاء له يوم أمس مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل قمة قادة مجموعة (G7).

قال جونسون خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”: “إنها علاقة، يمكنكم القول إنها عميقة وهادفة، كما تشاؤون، علاقة غير قابلة للتدمير”، مضيفا “إنها علاقة مستمرة منذ فترة طويلة جدا، ولعبت دورا مهما في السلام والازدهار في أوروبا والعالم”.

خلال اللقاء، ناقش جونسون وبايدن “25 مسألة” بالتفصيل، بما في ذلك التوتر في إيرلندا الشمالية، الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قلل جونسون من استياء بايدن، الفخور بأصوله الإيرلندية، في ما يتعلق بمحاولات لندن إبطال “بروتوكول إيرلندا الشمالية” الذي يهدف إلى تجنب عودة الحدود مع إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، لكنه تسبب باضطرابات على صعيد التجارة بين البر الرئيسي لبريطانيا وإيرلندا الشمالية.

وأوضح جونسون أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وواشنطن و”كل الأطراف لديها مصلحة كبيرة في التأكد من أننا نحافظ على التناسق الأساسي لاتفاق الجمعة العظيمة”، الذي أبرم في العام 1998 وأنهى الصراع الدموي في مقاطعة أيرلندا الشمالية، الخاضعة للحكم البريطاني، الذي استمر ثلاث عقود، مضيفا: “أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك”، وذلك بحسب “أ ف ب”

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