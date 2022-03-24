جونسون: بوتين تجاوز الخط الأحمر.. وهذا ما سنقوم به

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، يوم الخميس، إن بلاده ستزيد الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل وقف غزوه لأوكرانيا، والتي تُتم أسبوعها الرابع اليوم.

وأضاف جونسون لإذاعة إل.بي.سي، قبيل اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن الرئيس الروسي تجاوز الخط الأحمر، ويجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: سنبحث إجراءات لمنع بوتين من استخدام احتياطي الذهب الروسي، مضيفاً أنه يتواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستمرار وسيلتقيه قريبا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن أمس الأربعاء، أنّ بلاده سترسل إلى أوكرانيا ستة آلاف صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قرّرت لندن تزويد كييف بها منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل شهر.

وعشيّة قمّتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع المقرّرتين في بروكسل الخميس، قال جونسون إنّه على الرّغم من المقاومة “الشجاعة فوق العادة” التي برهن عنها الأوكرانيون “فلا يمكننا ولن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للروس بتحويل المدن الأوكرانية إلى رماد”.