جونسون: سنتخذ إجراءات “هادفة” لمكافحة متحور أوميكرون

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة يجب أن تتخذ “إجراءات هادفة ومتناسبة الآن”، وسط مخاوف بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون)، الذي عُثر عليه في جنوب إفريقيا.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي: “يجب أن أؤكد هذا: كما هو الحال دائمًا، مع متغير جديد، هناك العديد من الأشياء التي لا يمكننا معرفتها في هذه المرحلة المبكرة. يتعلم علماؤنا المزيد ساعة بساعة. يبدو أن أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة ويمكن أن ينتشر بين الناس الذين تم تلقيحهم مرتين. هناك أيضًا طفرة واسعة النطاق، مما يعني أنها تختلف بشكل كبير عن التكوينات السابقة للفيروس، ونتيجة لذلك، قد تقلل جزئيًا على الأقل من حماية لقاحاتنا بمرور الوقت”.

وتم اكتشاف حالتين من متحور كورونا الجديد في المملكة المتحدة حتى الآن.

كما أعلن جونسون عن إجراءات إضافية، موضحًا: “لن نوقف الناس من السفر. لكننا سنطلب من أي شخص يدخل المملكة المتحدة إجراء اختبار “PCR” بحلول نهاية اليوم الثاني بعد وصوله والعزل الذاتي حتى تكون النتيجة سلبية”.

وقال إنه “بالإضافة إلى التدابير التي نتخذها بالفعل لتحديد مكان أولئك الذين كانوا في البلدان التي تثير القلق خلال الأيام العشرة الماضية، سنطلب من جميع المخالطين لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بحالة مشتبه بها من أوميكرون عزل أنفسهم. لمدة 10 أيام بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بك”.

وأشار جونسون إلى أن بلاده ستعمل على حصول أكبر عدد ممكن من الناس لقاح معززة.

وأكد أن القواعد الخاصة بتغطية الوجه في المتاجر ووسائل النقل العام سيتم “تشديدها”.

في حين قال إن الإجراءات الجديدة ستتم مراجعتها في غضون ثلاثة أسابيع.