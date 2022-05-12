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جونسون لبوتين: الندم الآن سيكون صعبًا عليك!

منذ 3 ساعات
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إنه لا يتصور كيف يمكن أن تعود العلاقات لطبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب غزو أوكرانيا.

ولدى سؤاله خلال مقابلة مع إذاعة إل.بي.سي عما إذا كان يمكن الترحيب بعودة بوتين إلى المسرح العالمي إذا ما تراجع عن أفعاله قال جونسون “الندم سيكون صعبا بشدة على فلاديمير بوتين الآن … فقط لا أستطيع أن أتصور كيف يمكننا إعادة العلاقات لطبيعتها مع بوتين الآن”.

وقال جونسون إن العالم يخاطر بتكرار ما حدث في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

ونقلت إذاعة إل.بي.سي عن جونسون القول “العالم قال ببساطة إن هذا أمر مروع. نحن ندينه ونستنكره وهذا ما فعلناه. وفرضنا عقوبات. لكن في الوقت نفسه فتحنا الباب لنوع من المفاوضات معه … وقد استخدم بوتين ذلك كطريقة لزيادة الوضع سوءا في أوكرانيا.

“إذا أبرم الأوكرانيون أي نوع من الاتفاقيات مع بوتين الآن فإن الخطر يكمن في أنه سيفعل الشيء نفسه تماما وهم يعرفون ذلك. لذا فإن الإجابة المختصرة هي لا. لن تعود العلاقات لطبيعتها والمملكة المتحدة واضحة جدا في ذلك”.

وفي سياق آخر، أعلنت الاستخبارات البريطانية، الخميس، أن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية شمالي خاركيف مكّنها من استعادة العديد من البلدات والقرى على الطريق إلى الحدود مع روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر أن التقارير تفيد بأن روسيا سحبت وحدات من المنطقة ومن المرجح أن تعيد القوات انتشارها بعد تعويض الخسائر التي لحقت بها على الضفة الشرقية لنهر سيفرسكي دونيتس.

    المصدر :
  • رويترز

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