جونسون مخاطبًا البرلمان الأوكراني: أوكرانيا ستنتصر وتهزم الروس

يلعب رئيس الوزراء البريطاني دورًا كبيرًا في مساندة الرئيس الاوكراني في حربه مع روسيا، اذ لا يتوانى عن إمداد القوات الاوكرانية بالدعم العسكري والمعنوي على حد سواء. ولعلّ الدعم المعنوي هذا تجلّى في الزيارة المفاجئة التي قام بها الى كييف الشهر الماضي حيث التقى زلنسكي.

في هذا الإطار، أبلغ “بوريس جونسون” أوكرانيا اليوم الثلاثاء بأنه يعتقد أنها ستهزم روسيا وتكشف “الخطأ الفادح” للغزو الروسي، واستعاد كلمات لزعيم بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل للتأكيد على دعمه لكييف.

وأصبح جونسون أول زعيم غربي يلقي كلمة للبرلمان الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط. مشيدًا بشجاعة أوكرانيا في نسف “اسطورة (القوة) التي لا تقهر (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وبعد وقوفه لسماع النشيد الوطني الأوكراني وتقديم رئيس البرلمان له، قال جونسون لأعضاء البرلمان الأوكراني: “لدي رسالة واحدة لكم اليوم: أوكرانيا ستنتصر.. أوكرانيا ستكون حرة”، معتبرًا أنّ “هذه أفضل ساعة لأوكرانيا وسوف يتم تذكرها وسردها للأجيال القادمة” مرددًا الكلمات التي قالها تشرشل في عام 1940 عندما واجهت بريطانيا خطر التعرض للغزو والهزيمة على يد ألمانيا النازية.

الى ذلك، أعلن جونسون عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه استرليني (375 مليون دولار) تشمل أجهزة الحرب الإلكترونية ونظام رادار مضاد للبطارية والذي يستخدم لرصد قذائف المدفعية، مشيرًا الى أن “ما يسمى بقوة آلة بوتين الحربية التي لا تقاوم تحطمت على صخرة صمود الوطنية الأوكرانية وحب الوطن”.

وقال للبرلمان الأوكراني “سنواصل مع أصدقائكم الآخرين دعم أوكرانيا بالسلاح والمال والمساعدات الإنسانية إلى أن نحقق هدفنا طويل الأمد والذي يجب أن يكون لتحصين أوكرانيا بحيث لا يجرؤ أحد بعد ذلك على مهاجمتكم مرة أخرى”.