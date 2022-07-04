جونسون: نحتاج للنظر في بدائل لإخراج الحبوب من أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه سيتعين النظر في مسارات بديلة لإخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا إذا لم يتسن استخدام مضيق البوسفور في تركيا لنقلها.

وأضاف جونسون مخاطبا البرلمان “الأتراك لا غنى عنهم على الإطلاق لحل هذه المشكلة. إنهم يبذلون قصارى جهدهم… يعتمد الأمر على موافقة الروس على السماح لتلك الحبوب بالخروج”.

وتابع “سيتعين علينا بشكل متزايد النظر في وسائل بديلة لنقل تلك الحبوب من أوكرانيا إذا لم نتمكن من استخدام الطريق البحري، إذا كنا لا نستطيع استخدام مضيق البوسفور”.

تركيا تحتجز سفينة روسية

وقال مسؤول تركي بارز اليوم الاثنين إن تركيا أوقفت سفينة شحن ترفع العلم الروسي قبالة ساحلها على البحر الأسود وتحقق في مزاعم أوكرانية بأن السفينة تحمل حبوبا مسروقة.

وقال السفير الأوكراني لدى تركيا يوم الأحد إن سلطات الجمارك التركية احتجزت السفينة جيبك جولي.

ووفقا لمسؤول ووثائق اطلعت عليها رويترز، فقد طلبت أوكرانيا من تركيا في السابق احتجاز السفينة.

وتتهم كييف موسكو بسرقة حبوب من الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية منذ غزوها لأوكرانيا في آواخر فبراير شباط. ونفى الكرملين في السابق سرقة روسيا أي حبوب أوكرانية.

وقال المسؤول “بناء على طلب، تم وقف السفينة جيبك جولي قبالة (ميناء) كاراسو… يجري التحقيق بدقة في هذه المزاعم. ليس مدونا على الحبوب لمن تنتمي”.

وتابع أن تركيا على اتصال بروسيا والأمم المتحدة وأطراف ثالثة فيما يخص هذه المسألة.