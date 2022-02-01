جونسون يجدّد تهديده: نعدُّ حزمة من العقوبات على روسيا

جدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأكيده أن أكثر من 100 الف جندي موجودون على حدود اوكرانيا معتبرا ان هذه الحشود العسكرية على الحدود تظهر العدائية الروسية.

وجاء كلام جونسون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني، شدّد فيه على العواقب الكارثية لأي غزو روسي والتي سترتد بدورها على موسكو كاشفا ان بريطانيا تعد حزمة من العقوبات على روسيا في حال غزت اوكرانيا. وقد جدد امله بتوجه روسيا الى الحل الدبلوماسي للأزمة الاوكرانية.

بدوره ثمّن الرئيس الاوكراني دعم بريطانيا والناتو لبلاده وقال ان بريطانيا قدّمت لكييف مساعدات عسكرية مؤكدا ان بلاده تتطلع الى تحقيق السلام مع روسيا.

وكانت روسيا قد بدأت حشد آلاف المقاتلين على الحدود مع اوكرانيا ما وشى بغزو روسي محتمل. وقد هبت واشنطن وحلفاؤها في اوروبا لمواجهة هذه الأخبار مؤكدين ان دولهم ستقف الى جانب اوكرانيا.