الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
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جونسون يدعو أوكرانيا لعدم التخلي عن أراضيها مقابل السلام

منذ ساعة واحدة
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رأى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن أوكرانيا يجب ألا “تتخلى عن أراضيها مقابل السلام”، مشيرا إلى ضرورة استعادة الأراضي الأوكرانية حتى حدود “ما قبل 24 شباط”.

وقال جونسون الأربعاء الواقع في 22 حزيران، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: “نحن مقتنعون بأننا يجب أن نساعد الأوكرانيين على توفير مقاومة استراتيجية. لكن لا يمكننا أن نكون أوكرانيين أكثر من الأوكرانيين أنفسهم. هذه هي أزمتهم، وعليهم أن يقرروا ماذا سيفعلون. هم لن يتنازلوا عن الأراضي مقابل السلام، لن يوافقوا على اتفاقية سيئة”.

وأضاف جونسون: “يجب إستعادة الأراضي الأوكرانية، على الأقل إلى حدود ما قبل 24 شباط، ويجب حماية سيادة البلاد وأمنها”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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