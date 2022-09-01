جونسون يدعو بريطانيا إلى إنهاء الاعتماد على "الطغاة الأجانب"

من المتوقّع أن يُلقي رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” خطابًا يقول فيه إن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة كان تحذيرًا من أن بريطانيا لا يمكن أن تُترك تحت رحمة الأسواق الدولية أو “الطغاة الأجانب” لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وتواجه أوروبا زيادات هائلة في فواتير الطاقة، مدفوعةً بالارتفاع الشديد في أسعار الغاز، إذ أدى تحرك روسيا لتقييد الإمدادات الأوروبية وسط الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الجملة للغاز إلى مستويات قياسية.

وستقفز فواتير الطاقة البريطانية بنسبة 80 بالمئة إلى ما متوسطه 3549 جنيها إسترلينيا (4188 دولارا أمريكيًا) سنويا اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول، مما يعني معاناة ملايين الأسر بسبب قلة الوقود.

وفي أحد خطاباته الأخيرة قبل تنحيه رسميا في الأسبوع المقبل، سيدافع جونسون عن تعامله مع أزمة الطاقة الحالية، قائلاً إن قرار حكومته بزيادة إنتاج الغاز المحلي، وعكس عقود من نقص الاستثمار في الطاقة النووية وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة سيقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الأجنبي.

وسيقول في خطابه إنّ “القرارات الكبيرة التي اتخذتها هذه الحكومة بشأن مستقبل طاقتنا ستورث مملكة متحدة، حيث الطاقة رخيصة ونظيفة وموثوقة ووفيرة… مستقبل لا تكون فيه العائلات والشركات تحت رحمة الأسواق الدولية أو الطغاة الأجانب”.

وفي الأسبوع الماضي ذكر جونسون، الذي أُجبر على الاستقالة بسبب سلسلة من الفضائح، أن الحكومة ستعلن المزيد من الدعم قريبًا للمستهلكين الذين يعانون من فواتير الطاقة، وينبغي أن يستهدف ذلك الفئات الأكثر ضعفًا وليس جميع الأسر.