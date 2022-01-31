جونسون يعتذر بعد تقرير الحفلات خلال حظر كورونا

قدم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون،الإثنين، اعتذاره أمام البرلمان على خلفية إقامة حفلات خلال الحظر المفروض بسبب وباء كورونا.

جاء ذلك على خلفية تقرير داخلي حول فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية عن وقوع “أخطاء في القيادة وفي التقدير”.

وقدم جونسون الاعتذار عن طريقة التعامل مع أزمة إقامة حفلات، مؤكدا قبوله نتائج التحقيق في قضية إقامة الحفلات.

وأعلنت كبيرة الموظفين العامين سو جراي،الإثنين، إنه جاء في التقرير الذي تسمّله رئيس الوزراء بوريس جونسون صباحا حصول إخفاقات في القيادة وفي التقدير من جانب فرقاء عدة في داونينغ ستريت ورئاسة الحكومة في أوقات مختلفة.

وأضافت أن بعض الأحداث ما كان يجب أن يسمح بحصولها.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن في بيان، في وقت سابق الإثنين، أن جونسون تلقى تقريرا عن تحقيق داخلي في مزاعم بإقامة حفلات في مقر رئاسة الوزراء تنتهك قيود الإغلاق التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا.

ويواجه جونسون أكبر تهديد منذ توليه السلطة بسبب مزاعم إقامة حفلات تنتهك قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه لكنه قاوم حتى الآن دعوات له بتقديم استقالته بمطالبته المشرعين الغاضبين بانتظار التقرير الذي أعدته الموظفة الحكومية البارزة سو جراي.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: “يمكننا أن نؤكد أن سو جراي قدمت تقريرا عن تحقيقها لرئيس الوزراء”، دون الكشف عن فحواه.

وذكرت شرطة لندن، يوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقا في بعض الأحداث لتقييم ما إذا كانت مخالفات جنائية قد ارتُكبت.

ورد جونسون لدى سؤاله في وقت سابق عما إذا كان يعتقد أنه ارتكب أي مخالفات قائلا: “يتعين أن تنتظروا لتروا نتيجة التحقيقات.. وأنا بالطبع متمسك بما قلته سابقا”.

وكان جونسون قد اعتذر عن أخطاء ارتُكبت وقال إنه حضر حفلا متصورا أنه لقاء عمل لكنه رفض دعوات له بتقديم استقالته.