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جونسون يعتزم تقديم مشروع قانون لمساعدة إسرائيل قد يفاقم العجز الاتحادي

منذ 57 دقيقة
مايك جونسون

مايك جونسون

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الأربعاء إنه ما زال يعتزم إجراء تصويت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل على الرغم مما سجله مكتب الميزانية بالكونغرس بأن مشروع القانون هذا قد يفاقم العجز الاتحادي عن طريق تقليص العائدات لمصلحة الضرائب الأمريكية.

وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانون إنفاق تكميلي مستقل يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض الأموال التي تجمعها مصلحة الضرائب.

ويواجه هذا الإجراء معارضة قوية من الديمقراطيين، وأيضا من بعض الجمهوريين. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أمس الثلاثاء إن مشروع القانون سيصل ميتا إلى مجلس الشيوخ.

    المصدر :
  • رويترز

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