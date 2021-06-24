جونسون يعلق على حادثة إطلاق النار على مدمرة بريطانية

علّق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، على حادثة إطلاق قوات حرس الحدود الروسي النار على مدمرة بريطانية قبالة سواحل جزيرة القرم.

ودافع جونسون عن الطريق البحري الذي كانت تسلكه المدمرة التابعة للبحرية الملكية في مياه البحر الأسود، بعدما أعلن الجيش الروسي أنه وجه طلقات تحذيرية.

وقالت موسكو، إن طائرة ”سوخوي-24“ وسفنا روسية أطلقت نيرانا تحذيرية، الأربعاء، موجهة إلى مدمرة بريطانية دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، قبالة شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014.

وقال جونسون ردا على أسئلة محطات بريطانية: ”لا نعترف بضم القرم، كان ذلك غير قانوني، وهذه مياه أوكرانية ومن الصائب تماما استخدامها للتوجه من نقطة إلى نقطة أخرى“.

والأربعاء، أفاد الجيش البريطاني، أن المدمرة ”إتش إم إس ديفندر“، ”كانت تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي“، مضيفا: ”نعتقد أن الروس كانوا يقومون بتدريبات على الرماية في البحر الأسود“.

ودعا الجيش البريطاني صحافيين من هيئة ”بي بي سي“، وصحيفة ”ديلي ميل“ إلى السفينة، لعبور مرفأ أوديسا الأوكراني إلى جورجيا مرورا بالقرب من القرم، حيث تملك روسيا قاعدة بحرية كبرى.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“، أن المدمرة كانت بمواكبة مقاتلات وسفن روسية وسمعت طلقات مدفعية متكررة.

ويعد الاشتباك الروسي-البريطاني هذا الأول من نوعه، ويأتي قبل بضعة أيام من بدء المناورات العسكرية ”سي بريز 2021″، التي تجري بين 28 حزيران/يونيو، و 10 تموز/يوليو، بمشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى من الحلف الأطلسي وأوكرانيا في البحر الأسود، وتثير استياء موسكو.