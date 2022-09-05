جونسون يعلق على فوز تراس برئاسة وزراء بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون إن خليفته ليز تراس لديها الخطة الصحيحة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتوحيد حزب المحافظين الحاكم.

وقال جونسون في تغريدة على تويتر “تهانينا لليز تراس على فوزها الحاسم”.

وأضاف “أعلم أن لديها الخطة الصحيحة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وتوحيد حزبنا ومواصلة العمل العظيم لتوحيد بلدنا ورفع مستواه. الآن هو الوقت المناسب لجميع المحافظين لدعمها بنسبة 100 بالمئة”.

وفازت ليز تراس في السابق على زعامة حزب المحافظين الحاكم اليوم الاثنين وستصبح رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة خلفا لبوريس جونسون.

وسترث الزعيمة الجديدة للحزب أغلبية برلمانية وبالتالي ستتولى رئاسة الحكومة بعد إجراءات التسليم الرسمية غدا الثلاثاء.

وبعد شهرين من عدم اليقين السياسي ارتفعت خلاله أسعار الطاقة وأضرب عشرات الآلاف من العمال، تولت تراس المهمة، بعد التغلب على آخر منافسيها، وزير المالية السابق، ريشي سوناك.

ومن مركز الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر، تم الإعلان عن الفائز برئاسة قيادة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، لتكون بذلك تراس خليفة بوريس جونسون، الذي استقال تحت الضغط تاركا ملفات شائكة لمن يخلفه.