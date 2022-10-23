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جونسون ينسحب من سباق رئاسة حزب المحافظين

منذ 37 دقيقة
بوريس جونسون

بوريس جونسون

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون انسحابه من سباق رئاسة حزب المحافظين.

وقال جونسون إن الوقت غير مناسب لعودته، في تحول مفاجئ في نوايا الرجل الذي أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظا لخلافة ليز تراس.

وأضاف: “لدي الكثير لأقدمه لكن لا أعتقد أنه الوقت المناسب لعودتي”.

لا يزال جونسون أيضا يخضع لتحقيق تجريه لجنة الامتيازات بالبرلمان حول ما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن حفلات استضافها مقره في داوننج ستريت في خضم جائحة كوفيد-19. وقد يُجبر على الاستقالة أو يُوقف عن العمل إذا ثبتت إدانته.

وقال ستيف بيكر، وهو نائب مؤثر في جناح اليمين بالحزب، لشبكة سكاي نيوز “هذا ليس الوقت المناسب لأسلوب بوريس في الإدارة… بوريس سيكون كارثة مؤكدة”.

وتشهد بريطانيا معركة جديدة على القيادة بعد أن أُجبرت تراس على الاستقالة بعد أن أدت سياساتها الاقتصادية إلى تصاعد تكاليف الاقتراض ومعدلات الرهن العقاري في وقت ارتفعت فيه فواتير الطاقة والغذاء.

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