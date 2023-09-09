كيم جونغ يقيم عرضا عسكريا بحضور وفدان روسي وصيني

نظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، حضره، وفدان روسي وصيني، أمام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

والحدث كان عبارة عن عرض عسكري لـ”قوات شبه عسكرية”، بحسب الوكالة، ولم يشارك فيه جنود الجيش النظامي كما العادة.

ويبدو أنه لم يعرض أسلحة محظورة، مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية ألوية شبه عسكرية ترتدي الزي الرسمي، بعضها في جرارات وبرادات، تمر أمام كيم وابنته اللذين كانا يصفقان ويبتسمان.

زعيم #كوريا_الشمالية #كيم_جونغ يقيم عرضا عسكريا بالجرارات الزراعية والبرادات pic.twitter.com/xghp9oJ9bR — شفق نيوز – shafaq news (@NewsShafaaq) September 9, 2023

وأوضحت الوكالة أن عرض “8 أيلول/سبتمبر الذي جرى في ميدان كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ يصادف الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية” في إشارة إلى الزعيم الأول للبلاد مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

والتقى كيم بالوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو غوه تشونغ. وهذه هي الزيارة الثانية خلال ستة أسابيع لوفد رفيع المستوى من الصين لبيونغ يانغ التي خففت ضوابطها الحدودية للحد من تفشي كوفيد-19.

وأعلن الجانبان عزمهما مواصلة “تعزيز التنسيق والتعاون” الثنائي، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

كذلك، حضر هذا الحدث دبلوماسيون روس، وشاركت فيه فرقة غناء ورقص عسكري روسية جاءت إلى بيونغ يانغ لهذه المناسبة، بحسب المصدر نفسه.

وعززت موسكو وجودها الرسمي في كوريا الشمالية قبيل العرض، وأعلنت سفارتها في بيونغ يانغ هذا الأسبوع أنها حصلت على تصريح لاستقبال 20 موظفًا دبلوماسيًا وفنيًا، وهو أول تناوب للموظفين منذ عام 2019.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى السنوية داعيا إلى تعزيز التعاون الثنائي “على كل المحاور”.

وأفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الرئيس شي جينبينغ “هنأ كيم جونغ أون في اتصال هاتفي” بمناسبة الذكرى السنوية.

وقال المحلل أندريه لانكوف “بالنسبة للكوريين الشماليين، يمثل ذلك تأكيداً جديداً على أنه بإمكانهم الاعتماد على دعم الصين، وتأكيداً جيداً على أنه منذ الحرب في أوكرانيا، لم يعد أمام روسيا خيار آخر سوى دعم كوريا الشمالية”.