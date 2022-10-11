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البيت الأبيض: أميركا تعجل بشحن أنظمة صواريخ "ناسامز" إلى أوكرانيا

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2022 9:19 مساءً
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي

المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي

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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعجل بشحن أنظمة صواريخ “ناسامز” المتقدمة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، بعد تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية المدمرة من روسيا.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي في مكالمة الاثنين بدعم دفاعات بلاده الجوية بعد تعرض كييف لهجمات.

ووافقت الولايات المتحدة على إرسال ثمانية أنظمة صواريخ “ناسامز” إجمالا إلى أوكرانيا حتى الآن، ويُتوقع تسليم إثنين قريبا وستة خلال إطار زمني أطول.

وقال كيربي في إفادة صحفية “نعتقد أننا في طريقنا لتسليم أول نظامين إلى أوكرانيا في المستقبل القريب”، وأضاف “نحن مهتمون بالتأكيد بالتعجيل بتسليم أنظمة ناسامز إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن”.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية لأوكرانيا بأكثر من 16.8 مليار دولار منذ الغزو الروسي يوم 24 فبراير شباط، كما فرضت مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية على موسكو بسبب أفعالها في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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