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جون كيري يحثّ الدول الغنية على الوفاء بوعود تغير المناخ

منذ ساعة واحدة
جون كيري

جون كيري

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قال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري لرويترز اليوم السبت إن من الضروري أن تفي الدول الأغنى في العالم بوعودها للإبقاء على الهدف العالمي المتمثل في تجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وقال كيري إن إحراز تقدم أمر أساسي في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الجولة المقبلة من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب27) في نوفمبر تشرين الثاني في شرم الشيخ.

وأضاف أن نجاح المحادثات يتطلب أن تظل الدول الأغنى العشرين في العالم، والتي تسهم بنسبة 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ملتزمة بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية مثلما فعلت في قمة الأمم المتحدة في جلاسجو في العام الماضي.

وقال كيري في مقابلة “هذا أمر حاسم”. وأضاف “هذه الدول العشرين تسهم بنسبة 80 في المئة من جميع الانبعاثات. إذا تحركت هذه الدول سنحل المشكلة”.

وأضاف أن بعض التقدم يتحقق لكن ليس بالقدر الكافي وأنه مطلوب حدوث تغييرات بشكل أسرع.

ومضى قائلا إن مواجهة أزمات عالمية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا نالت بعض التركيز بعيدا عن جهود مكافحة تغير المناخ.

    المصدر :
  • رويترز

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