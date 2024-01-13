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جون كيري يعتزم ترك منصبه في إدارة بايدن

منذ 52 دقيقة
جون كيري

جون كيري

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قال مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري السبت إنه سيترك منصبه في الإدارة الأمريكية في وقت لاحق وإنه يعتزم مساعدة الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية.

وقال متحدث باسم كيري لرويترز إن وزير الخارجية الأسبق أبلغ موظفيه بالقرار في وقت سابق السبت بعد أن تحدث مع بايدن الأسبوع الماضي.

وكان موقع أكسيوس أول من أورد هذا النبأ اليوم السبت 13\1\2024 وذكر أن كيري (80 عاما) سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشتاء وأنه يعتزم مساعدة بايدن في حملته الانتخابية.

ولعب كيري دورا كبيرا في المساعدة في جهود الوساطة الخاصة باتفاق باريس للمناخ لعام 2015، بالإضافة إلى اتفاق الإمارات المبرم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي عقد في دبي في ديسمبر\كانون الأول ودعا إلى التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.

    المصدر :
  • رويترز

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