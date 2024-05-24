"غون وود غروب" البريطانية ترفض ثالث عرض استحواذ محسن من سدارة

قالت غون وود جروب البريطانية للخدمات الاستشارية والهندسية وخدمات إدارة الأصول لقطاعي الطاقة والمواد اليوم الجمعة 24 أيار/مايو 2024، إنها رفضت ثالث عرض استحواذ من شركة سدارة التي تتخذ من دبي مقرا لأن العرض المقدم “بدون طلب” لا يزال “يقلل من قيمة المجموعة بشكل كبير”.

وتراجع سهم جون وود جروب المدرجة في بورصة لندن بنحو اثنين بالمئة إلى 176.80 بنسا في التعاملات المبكرة بعد أن ارتفع بأكثر من 25 بالمئة في آخر 12 شهرا.

وقالت المجموعة البريطانية إن أحدث عرض نقدي تلقته يوم الثلاثاء كان قيمته 220 بنسا للسهم ويمثل زيادة بنحو 3.8 بالمئة عن العرض السابق المقدم في 14 مايو أيار.

وتلقت جون وود جروب العرض المبدئي في أبريل نيسان بقيمة 205 بنسات للسهم.

وأمام شركة سدارة حتى الخامس من يونيو حزيران لتقديم عرض قوي لجون وود جروب. ولم ترد سدارة بعد على طلب من رويترز للتعليق.