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الكوارث تتوالى في جوهانسبرغ.. الاستعانة بكلاب بوليسية للتعرف على الجثث

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2023 4:34 مساءً
بعد الحريق في جوهانسبرغ (رويترز)

بعد الحريق في جوهانسبرغ (رويترز)

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مشطت الشرطة باستخدام كلاب بوليسية اليوم الجمعة البقايا في بناية سكنية التهمتها النيران في جوهانسبرغ، إذ تكثف السلطات تحقيقاتها للوقوف على سبب اندلاع حريق أودى بحياة أكثر من 70 شخصا.

فقد طوق أفراد شرطة المناطق المحيطة بالبناية المتداعية ذات الخمسة طوابق والتي دمرها حريق في الساعات الأولى من أمس الخميس في واحدة من أسوأ الكوارث من نوعها فيما تعيه الذاكرة بجنوب أفريقيا.

وقال ثيمباليثو مباهلازا من دائرة الطب الشرعي بمنطقة جوتنج إن أغلب الجثث تفحمت بدرجة يصعب معها تمييز أصحابها وسيتعين على المحققين الاعتماد على عينات الحمض النووي من الأصدقاء والأقارب لتحديد أصحاب الجثث.

وأضاف أن 12 جثة فقط أمكن التعرف عليها بمجرد النظر من أصل 74 جثة انتشلوها حتى الآن.

وقال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا أمس الخميس إن الحريق “مأساة كبرى” وجرس إنذار لجنوب أفريقيا للتصدي لأزمة الإسكان داخل مدنها.

    المصدر :
  • رويترز

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