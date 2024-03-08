جو بايدن: أواصل العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر 6 أسابيع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة 8 فبراير/شباط 2024، في خطابه لحالة الاتحاد إنه يواصل العمل دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة سيستمر ستة أسابيع.

ووجه بايدن رسالة حادة للقادة الإسرائيليين، طالبهم فيها بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لأغراض سياسية.

وقال بايدن “للقيادة الإسرائيلية أقول: المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون أمرا ثانويا أو ورقة مساومة… حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية”.

وتابع “وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإن الحل الحقيقي الوحيد لهذا الوضع هو حل الدولتين”.

ويواجه بايدن ضغوطا متزايدة من أعضاء حزبه الديمقراطي بشأن دعمه للهجوم الذي أطلقته إسرائيل للرد على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال بايدن “أعمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يستمر لستة أسابيع” مكررا السياسة الأمريكية لكنه استخدم “وقف إطلاق النار” الذي كانت إدارته تتجنب استخدامه.