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جو بايدن: الأزمة المصرفية "لم تنته بعد"

منذ 18 ثانية
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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تعصف على اميركا ازمة مصرفية بعد انهيار بنك سيليكون فالي وبعده بأيام بنك سيغنتشر، مما ادى الى تراجع كبير في ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي وزاد الخوف حول حدوث ازمة مالية شاملة.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إنه يفعل كل ما هو ممكن لعلاج الأزمة المصرفية لكن الأمر “لم ينته بعد”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت إدارته لن تتخذ أي إجراء تنفيذي آخر لمعالجة الأمر، قال بايدن “لا، لم ينته الأمر بعد. نحن نراقب عن كثب”.

وأسهمت صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس السويسري، الأسبوع الماضي، وإعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي، في استعادة بعض الهدوء للأسواق، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين من المزيد من المشكلات الكامنة في النظام المالي.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء 28\3\2023، قال مايكل بار مسؤول الإشراف المصرفي بالبنك المركزي الأميركي أمام لجنة بمجلس الشيوخ إن بنك سيليكون فالي أقدم على إجراءات بالغة السوء فيما يتعلق بإدارة المخاطر قبل انهياره.

    المصدر :
  • رويترز

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