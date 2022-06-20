جو بايدن لن يزور اوكرانيا خلال زيارته لأوروبا الشهر الجاري

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إنه لن يزور أوكرانيا على الأرجح خلال زيارته لأوروبا، في وقت لاحق من الشهر الجاري لحضور اجتماعات قمة مع حلفاء لواشنطن.

وفي حديثه للصحفيين، قال بايدن أيضا إنه يعتقد أنه من المحتمل جدا أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على منح أوكرانيا وضع دولة مرشحة رسميا للانضمام، وهو القرار الذي سيتم اعتباره انتصارا في كييف التي تواجه الغزو الروسي.

اما في ما يخص البنزين قال بايدن: “إن قرارا بشأن تعليق ضريبة اتحادية على البنزين قد يصدر بحلول نهاية هذا الأسبوع” .

ومتحدثا بعد يوم من قول وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم، إنه يعكف على تقييم تعليق الضريبة بشكل مؤقت، قال بايدن للصحفيين “نعم أنا أدرس هذا آمل بأن يكون لدي قرار على أساس البيانات التي أبحث عنها بحلول نهاية الأسبوع.”

وأضاف أنه يريد مزيدا من الإجابات على سؤال لماذا لا تقوم شركات الطاقة بتكرير المزيد من النفط.

وتأتي دراسة تعليق ضريبة البنزين بينما تسعى الولايات المتحدة جاهدة للتغلب على زيادات حادة في أسعار البنزين والتضخم الذي وصل الآن إلى أعلى مستوي في 40 عاما.

وتعليق ضريبة البنزين بين عدة خيارات تعكف إدارة بايدن على دراستها للسيطرة على التضخم وأسعار البنزين التي تواصل الارتفاع.