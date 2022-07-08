جو بايدن مصدوم وغاضب بشدة بعد عملية اغتيال آبي

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن استيائه من مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الجمعة، واصفا إياه بأنه بطل التحالف الأمريكي الياباني الذي اهتم بشدة بالشعب الياباني والديمقراطية.

وقال بايدن في بيان “أنا مصدوم وغاضب وحزين بشدة من أنباء مقتل صديقي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق بالرصاص في أثناء حملته الانتخابية، هذه مأساة لليابان ولكل من عرفه.

“حتى في اللحظة التي تعرض فيها للهجوم، كان مشغولا بالعمل الديمقراطي”.

هذا وخلال القائه خطاباً انتخابياً في مدينة نارا، الجمعة، اطلق مسلح النار على رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، ونقل في الحال إلى المستشفى فاقدًا للوعي وفي حالة حرجة، وما ان اعلن أعلن التلفزيون الياباني وفاته بحيث نددت دول العالم بالخبر ووصفته بالصادم والغير مقبول.

وتم القاء القبض على منفذ العملية، بحيث كشفت شرطة محافظة نارا في اليابان بعض التفاصيل عن منفذ العملية، وقالت الشرطة إنها اعتقلت منفذ العملية في عين المكان، حيث يتعلق الأمر بشخص يدعى تيتسويا ياماغامي ويبلغ من العمر 41 عاما.