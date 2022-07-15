جو بايدن من بيت لحم يؤكد على دعمه كرئيس أميركي "لحل الدولتين"

خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، الى بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد جو بايدن، على دعمه كرئيس أميركي “لحل الدولتين”.

وقال بايدن في المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس : “لن نتخلى أبدا عن مساعينا لتحقيق السلام”، مشيرا إلى أن “الأوضاع غير مهيئة لحل الدولتين بسبب القيود الحالية على الفلسطينيين”.

وأوضح بايدن أن “الولايات المتحدة تسعى إلى تحسين ظروف الحياة للفلسطينيين”، وتابع الرئيس الأميركي: “علينا العمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لمستقبل أفضل للمنطقة”.

وشدد بايدن على أن “الشعب الفلسطيني يستحق دولة مستقلة ذات سيادة”، وأعرب بايدن عن أمله أن تشكل زيارته “دفعا للفلسطينيين والإسرائيليين” من أجل تحقيق السلام.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني عباس في المؤتمر الصحافي أنه أكد للرئيس الأميركي على “أهمية إحياء أسس عملية السلام”.

وقال عباس: “متمسكون بدولة فلسطينية عاصمتها القدس بحدود حزيران 67″، مضيفا أن “السلام يبدأ بالاعتراف بحق دولة فلسطين”.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تطلعه إلى “موقف أميركي لإنهاء الاستيطان الإسرائيلي”.

ودعا عباس، نظيره بايدن إلى “إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية”، وحث إسرائيل على “وقف التصرف كدولة فوق القانون”.

وطالب الرئيس الفلسطيني “بموقف أميركي لإنهاء الاستيطان الإسرائيلي”، و “وقف الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، و “إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن”.

وذكر عباس أن “السلام يبدأ من فلسطين والقدس”، مبديا استعداده “للعمل مع الرئيس بايدن من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل”.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي المشترك مع عباس، غادر الرئيس الأميركي بايدن بيت لحم.