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جو بايدن: نأمل بالمزيد من المساعدات الدولية للقطاع الصحي في فلسطين

منذ 12 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مشاركته بمجموعة السبع

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مشاركته بمجموعة السبع (رويترز)

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يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، ويُرجّح أن تركز محادثاتهما على إجراءات اقتصادية من دون البحث في خطوات دبلوماسية كبيرة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يأمل بالمزيد من المساعدات الدولية للقطاع الصحي في فلسطين، وأشاد بايدن في كلمته على هامش زيارته لمستشفى فيكتوريا في القدس الشرقية بمساهمة الإمارات بـ25 مليون دولار للقطاع الصحي الفلسطيني.

وأضاف: “قدمت الولايات المتحدة 85 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية، وسنقدم 100 مليون إضافية لدعم شبكة مستشفيات فلسطينية”.

ويتجه الرئيس الأميركي اليوم لزيارة الأراضي الفلسطينية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان بايدن قد أعلن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تمسكه بحل الدولتين مشيرا إلى أنه الحل الأنسب لتحقيق السلام.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن بايدن لن يأتي بخطة لاستئناف عملية السلام لكنه سيكشف النقاب عن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية والفنية للفلسطينيين.

وتُمثّل بيت لحم التي يغادرها بايدن متوجهاً إلى السعودية، المحطة الأخيرة للرئيس الأميركي بعد اجتماعاته مع مسؤولين إسرائيليين.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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