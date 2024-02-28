جو بايدن: نتائج الفحص الطبي السنوي لا تختلف عن تقرير العام الماضي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ بعد خضوعه لفحص طبي سنوي؛ إن النتائج ليست مختلفة عن تلك الخاصة بفحوص العام الماضي.

وكان خضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لفحص طبي سنوي في مستشفى عسكري بضواحي ماريلاند اليوم الأربعاء، وستكون النتائج محط اهتمام كبير إذ يسعى بايدن البالغ من العمر 81 عاما للفوز بفترة جديدة في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني الرئاسية.

وغادر بايدن البيت الأبيض في وقت مبكر اليوم الأربعاء لإجراء الفحص وعاد لاحقا بعد بضعة ساعات. وقال للصحفيين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض إن النتائج ليست مختلفة عن تلك الخاصة بفحوص العام الماضي.

وكان الأطباء أعلنوا أن بايدن بصحة جيدة و”لائق لأداء مهام منصبه” بعد الفحص الطبي الذي اجراه العام الماضي. وتضمن الفحص إزالة ورم جلدي من صدره وأعلن الأطباء خلوه من أي أعراض ناجمة عن إصابة طويلة بفيروس كوفيد-19 والوعكة التي لحقت به بسبب الفيروس في 2022.

وذكر البيت الأبيض أنه سينشر ​​ملخصا مكتوبا عن الفحص الطبي السنوي الروتيني الذي سيجريه الرئيس الديمقراطي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويأتي الفحص الدوري هذا العام في الوقت الذي يستعد فيه بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب (77 عاما) لمواجهة جديدة محتملة في الانتخابات الرئاسية.

وتبادل المرشحان الاتهام بالتدهور العقلي. وقالت نيكي هيلي (52 عاما)، وهي آخر منافسة لترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة لمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ويجب أن يخضعا لاختبارات لقياس مستوى الإدراك.