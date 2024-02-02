جو بايدن يشارك في مراسم وصول الجنود القتلى في الهجوم على البرج 22

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيشارك في مراسم إعادة جثث الجنود الأمريكيين، الذين قتلوا في قاعدة شمال شرق الأردن، بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدفها قبل أيام.

ومن المقرر وصول جثث الجنود، ويليام جيروم ريفرز، وكينيدي لادون ساندرز، وبريانا ألكسوندريا موفيت، إلى قاعدة دوفر بولاية ديلاوير،

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أنه من المتوقع حضور الرئيس السابق، دونالد ترامب، والمرشح للانتخابات الرئاسة المقبلة، إلى القاعدة للمشاركة في المراسم.

ولفتت إلى أن بايدن اتصل بكافة عائلات العسكريين القتلى، للتأكد من موافقتهم على حضوره إلى مراسم وصول الجثامين من الأردن.

وأعرب بايدن خلال اتصالاته مع عائلات الجنود القتلى عن حزنه، ومشاركته للمشاعر معهم، خاصة وأنه “فقد زوجته وابنه الذي قاتل في العراق سابقا” وتلقى اتصالات تبلغه بموت أعزائه.

وكان الرئيس الأمريكي توعد بالرد على الهجوم الذي تسبب في مقتل 3 جنود وجرح 40 آخرين، ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، عن مسؤول أمريكي، أن رد واشنطن “سيكون على مدى عدة أيام” ويضرب “أهدافا متعددة”.

وأضاف المسؤول، أن “الأهداف المتعددة ستكون مدروسة على المنشآت التي مكنت هذه الهجمات ضد القوات الأمريكية”.

ولم يذكر المسؤول ما إذا كان أي من الأهداف داخل إيران أو خارجها.

من جانبه قال الجنرال المتقاعد من الجيش الأمريكي روبرت أبرامز، للشبكة، إن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التي تشرف على القوات في المنطقة، ستحاول تقديم العديد من خيارات الضربة العسكرية للرئيس بايدن.

وأضاف أبرامز: “يحتاج بايدن إلى إرسال رسالة، لكنه أيضا لا يريد تصعيد التوترات. هذه هي المحادثة الصعبة التي تجرى الآن بين البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكية والبيت الأبيض”.