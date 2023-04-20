الخميس 29 رمضان 1444 ﻫ - 20 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جو بايدن يعلن تمويلا لمكافحة تغير المناخ

منذ 36 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خططا لزيادة التمويل الأمريكي لمساعدة الدول النامية على مكافحة تغير المناخ والحد من إزالة الأشجار في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل، وذلك خلال اجتماع الخميس مع زعماء أكبر اقتصادات في العالم.

وحث بايدن نظراءه على أن يتحلوا بالطموح في وضع أهداف لخفض الانبعاثات ومنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ.

وقال بايدن “نحن في لحظة خطر كبير لكن توجد أيضا إمكانيات كبيرة وجادة. بالالتزام الصحيح وتنفيذ كل دولة للتعهدات.. يمكن أن يظل هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة في متناول اليد”.

وتصدر الدول المشاركة في المنتدى نحو 80 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحسب البيت الأبيض. واجتماع اليوم الخميس هو رابع اجتماع للمجموعة تحت قيادة بايدن.

وأعلن بايدن مساهمة أمريكية بقيمة مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر، الذي يمول مشروعات الطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية، مما يضاعف المساهمة الأمريكية في المجمل.

وأعلن بايدن أيضا خططا لطلب 500 مليون دولار على مدى خمسة أعوام للمساهمة في صندوق الأمازون الذي يعمل على مكافحة إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية والأنشطة ذات صلة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن فريق بايدن سيكون عليه العمل مع الكونجرس لتأمين هذا التمويل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ماكرون وبايدن
ماكرون ناقش مع بايدن قضايا أوكرانيا والصين والسودان في اتصال هاتفي
العيد- تعبيرية
هذه الدول التي اعلنت عيد الفطر يوم السبت
العيد- تعبيرية
معظم الدول العربية تعلن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر

الأكثر قراءة

تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر
تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
دول عربية وإسلامية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر
عيد الفطر.. دولة تعلن السبت أول أيام شهر شوال