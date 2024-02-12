جو بايدن يلتقي عاهل الأردن في البيت الأبيض

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط 2024، بالعاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يجري الزعيمان محادثات في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، ثم يدليان بتصريحات لوسائل الإعلام.

ويأتي الاجتماع في وقت يطالب فيه بايدن إسرائيل صراحة بعدم شن هجوم بري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة دون وجود خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين الذي يحتشدون هناك.

وتحدث بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، وقال البيت الأبيض إن‭‭ ‬‬بايدن شدد على أن “أي عملية عسكرية في رفح ينبغي ألا تمضي قدما دون وجود خطة يُعوّل عليها وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص يلوذون بها”.

وقبل بدء جولة في العواصم الغربية، شارك الملك عبد الله في عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، في خطوة تسلط الضوء على دور المملكة في دفع إسرائيل إلى عدم إعاقة الجهود الرامية إلى القضاء على المرض والجوع والمجاعة في القطاع الذي مزقته الحرب.

ومن المتوقع أن يحث الملك عبد الله بايدن على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ويحاول فريق بايدن التفاوض على وقف للقتال من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ أن شنت هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص حسب قول إسرائيل.

ويقدر مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن أكثر من 28 ألف شخص في غزة قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على مقاتلي حماس.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين أمس الأحد إن اجتماع بايدن مع الملك سيركز على إنهاء الحرب في غزة.