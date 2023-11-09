جو بايدن يواجه ثورة الشباب

بعثت مجموعات متعددة من الناخبين الشباب برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحذر فيها من أن النهج المستمر لإدارته تجاه الحرب في الشرق الأوسط يمكن أن يحكم على محاولته إعادة انتخابه.

ولطالما كانت الولايات المتحدة حليفًا قويًا لإسرائيل، التي تعرضت لهجوم دموي على أراضيها في 7 تشرين الأول على أيدي مقاتلي حماس. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحرب على الجماعة التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

حتى يوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين في الصراع المستمر تجاوز 10300، بما في ذلك أكثر من 4200 طفل، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. وقالت وكالة أسوشييتد برس إن معظم الوفيات في إسرائيل، والتي بلغ عددها 1400 شخص، حدثت في 7 تشرين الأول، بالإضافة إلى 242 رهينة – بعضهم أمريكيون – تم أخذهم من إسرائيل إلى غزة من قبل حماس.

تحذر الرسالة من أن موقف إدارة بايدن بشأن غزة، بما في ذلك عدم الدعوة بقوة إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي دعمه عدد قليل من أعضاء الكونجرس، قد يؤدي إلى تنفير المجموعات الديموغرافية الرئيسية للناخبين في عام 2024 – وهي مجموعات متنوعة ساعدت بايدن على انتخابه في المقام الأول.

ويحذر قادة مجموعات الناخبين أيضًا من أن العنف في الخارج يمكن أن يكون له آثار سياسية خطيرة على المستوى المحلي، ليس فقط في السباق الرئاسي ولكن أيضًا بالنسبة للديمقراطيين الذين حصلوا على أصوات منخفضة في جميع أنحاء البلاد.

وجاء في الرسالة: “لقد نضجنا خلال عقدين من الحرب التي لا نهاية لها والتي كلفت آلاف الأرواح الأمريكية وملايين الأرواح في جميع أنحاء العالم”. “نحن نعلم أنه كلما سمحت باستمرار حصار غزة لفترة أطول، كلما زاد خطر تصاعد هذا الصراع إلى صراع إقليمي أوسع، مما قد يجر القوات الأمريكية إلى القتال أو الاحتلال. وهذا سيكون كارثة أخلاقية وسياسية على حد سواء.

“لا توجد طريقة لفوز مرشح رئاسي ديمقراطي دون حماس وتعبئة كبيرة للناخبين من الشباب. الشباب هم حجر الزاوية في التحالف الديمقراطي الفائز، والغالبية العظمى من الشباب في هذا البلد مرعوبون عن حق من الفظائع التي ارتكبت ضدنا”. أموال الضرائب، بدعمكم، والدعم العسكري لبلادنا”.

كان الموقعون على الرسائل من مجموعات بما في ذلك مجموعة منع العنف المسلح “مسيرة من أجل حياتنا” ؛ United We Dream، التي توصف بأنها أكبر شبكة يقودها الشباب المهاجرون في الولايات المتحدة؛ Gen Z for Change، والتي تأسست في البداية في عام 2020 تحت اسم TikTok لبايدن؛ وحركة الشروق القائمة على تغير المناخ.

وقالت ميشيل ويندلينج، المديرة السياسية لحركة صن رايز، لمجلة نيوزويك عبر الهاتف إن عدم دعوة بايدن إلى وقف إطلاق النار “هو خيار محفوف بالمخاطر للغاية” ويمكن أن يؤثر عليه سياسيًا كلما طال أمد الامتناع.

وقال ويندلينج، وهو يهودي، إن الرسالة تعبر عن مشاعر جيل مناهض للحرب.

وقالت: “من الواضح جدًا من قواعد [ناخبينا] أنهم يشعرون بالحزن الشديد بسبب الإبادة الجماعية في غزة، وأن أموال الضرائب التي ندفعها تدفع ثمن أسلحة الدمار للجيش الإسرائيلي”.

وتضيف الرسالة أن الساعات التي لا تعد ولا تحصى من طرق الأبواب والمكالمات الهاتفية نيابة عن بايدن خلال الدورة الانتخابية الأخيرة لم تذهب سدى حتى يتمكن، كرئيس، من دعم المذبحة العشوائية للمدنيين وانتهاكات القانون الدولي.

وأضاف ويندلينغ أنه “أمر مروع للغاية” رؤية مقتل الأبرياء من أي خلفية، قائلاً إن حماس لا تمثل جميع الفلسطينيين وأن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل لا تمثل جميع اليهود.

قال ويندلينج، الذي يمثل الآلاف من أعضاء Sunrise الوطنيين: “الغرض من الرسالة هو التحذير من القول، انظروا، هذا أمر مثير للاستقطاب بشكل لا يصدق لجيلنا”.