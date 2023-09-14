جيبريسوس: منظمة الصحة ستقدم مليوني دولار لضحايا السيول في ليبيا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الخميس إن المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا.

وقال إن “الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحا”، مضيفا “منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس 14\9\2023 ناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من السيول في ليبيا قائلة إن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.

وجاء في وثيقة للمنظمة الدولية أن “هناك قلقا متزايدا من الارتفاع المحتمل في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات إذا لم يتم إرسال مساعدات ملائمة على الفور للمناطق المتضررة”.

ولا تستهدف المناشدة إلا نحو رُبع الأشخاص البالغ عددهم 884 ألفا والذين قالت إنهم تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات.

وأضافت أن تحليلا بالأقمار الصناعية أظهر أن 2200 مبنى تضررت بسبب السيول في مدينة درنة الأشد تضررا، ووصفت الوضع في مدينة سوسة التي غمرتها المياه بأنه “حرج”.