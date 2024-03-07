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جيروم باول: أدرك مخاطر التشديد النقدي.. وخفض الفائدة يعتمد على هذا الأمر!

منذ 9 دقائق
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول (رويترز)

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قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للمشرعين الأمريكيين (الخميس 7-3-2024) إن البنك المركزي “على دراية تامة” بالمخاطر التي يشكلها تشديد سياسته النقدية على العاملين، لكنه قال إن خفض أسعار الفائدة سيتوقف على تطور الاقتصاد مثلما يتوقع البنك باستمرار انخفاض التضخم.

وظهر باول أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ التي ضغط عليه رئيسها السناتور الديمقراطي شيرود براون بسؤاله عن سبب عدم مسارعة المركزي الأمريكي إلى خفض الأسعار “لتجنيب العاملين فقد وظائفهم”.

وأجاب باول “نحن على دراية تامة بذلك الخطر، بالطبع، وواعون للغاية بتفاديه”. وأضاف “إذا ما واصل ما نتوقعه وما نراه، وهو استمرار النمو بقوة ومتانة سوق العمل… في خفض التضخم، وإذا تطور الاقتصاد بذلك المسار، فإننا نعتقد بأنه سيتسنى بدء عملية إلغاء السياسة التقييدية بعناية وستبدأ خلال هذا العام”.

ويأتي ظهور باول في مجلس الشيوخ عقب شهادته في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أمس الأربعاء والتي كرر فيها أن التقدم الحالي لخفض التضخم “ليس مضمونا”.

    المصدر :
  • رويترز

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