جيري ماهر وعقاب صقر في لقاء جمعهما بإحدى زوايا الأرض الأربعة

نشر الإعلامي والسياسي اللبناني جيري ماهر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تجمعه بالنائب السابق عقاب صقر و علق على الصورة ب.. “منلتقي بزوايا الأرض الأربعة الا بلبنان للأسف.. مع الصديق العزيز عقاب صقر في مكان ما من هذا العالم”.

وحظيت الصورة على تفاعل من قبل المتابعين على فيسبوك حيث قال أن المتابعين وهو مازن شعبان : “لا يلتقي فوق الجبال الشامخات النسر الا عقاب”.

يشار إلى أن جيري ماهر يرتبط بعلاقة وثيقة بسياسيين لبنانيين مناهضين لحزب الله وكان قد إلتقى في لبنان عام ٢٠١٥ برئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وسياسيين آخرين خلال جولة كانت الأخيرة له إلى لبنان.

عقاب صقر

عقاب صقر (1975 -)، سياسي وإعلامي لبناني. انتخب نائبًا في البرلمان اللبناني في عام 2009 وذلك عن المقعد الشيعي في دائرة زحلة، وهو من أعضاء «كتلة زحلة في القلب» و«كتلة لبنان أولًا» التابعة لتيار المستقبل. هو حاصل على إجازة في الفلسفة وإجازة في علم الاجتماع، ودراسات عليا في علم النفس الاجتماعي ودراسات عليا في علم الاجتماع السياسي، ودراسات عليا في الفلسفة. وكان قد عمل مدرسا في «معهد الدراسات الإسلامية / المسيحية» في الجامعة اليسوعية، كما عمل فترة من الفترات كسكرتير تحرير ثم مدير تحرير مساعد في «جريدة البلد».

جيري ماهر (بالإنجليزية: Jerry Maher) إعلامي وسياسي لبناني مقيم في الاتحاد الاوروبي وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لإذاعة صوت بيروت الدولية

الحياة المهنية

جيري ماهر ولد في مدينة بيروت عام 1986 هو المؤسس والرئيس التنفيذي لإذاعة صوت بيروت الدولية، والتي تبث عبر الإنترنت من مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم، يعتبر جيري مهتما بالسياسة ، وخاصة التحول صوب الديمقراطية في العالم العربي وذلك بحسب تقارير ومعلومات يتم تناقلها عنه في وسائل الإعلام المختلفة، يتميز جيري ماهر بعلاقات قوية مع صناع القرار في دول الخليج العربي وأوروبا ويعتقد أنه مقرب من بعض أجهزة الأمن والمخابرات الدولية، استطاع نشر الاف التغريدات عن قضايا ومعلومات أمنية ساهمت في حصار إيران ونفوذها في كل من الكويت والسعودية والبحرين ما أسفر عنه ترحيل واعتقال عشرات المنتمين إلى حزب الله اللبناني