الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جيش الاحتلال اﻹسرائيلي يعلن الحصيلة الكلية للإصابات في صفوف جنوده في غزة خلال 24 ساعة

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يناير - 2024 5:59 مساءً
A A A
طباعة المقال

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة 26 من جنوده بجروح مختلفة في المعارك المتواصلة في قطاع غزة مع فصائل المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد جرحاه إلى 2797 منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 1283 مصابا منذ بدء العمليات البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

وقال جيش الاحتلال إن 378 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج، مضيفا أن جروح 35 منهم خطيرة.

وفي السياق، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لتوغلات الاحتلال الإسرائيلي على كافة محاور القتال في قطاع غزة، لاسيما في خانيونس ومدينة غزة، مكبدة جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الآليات والأرواح.

ولقي 557 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال حتفهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بينهم 226 قتيلا منذ بدء التوغل البري، بحسب البيانات الرسمية المعلنة.

ويواصل الاحتلال لليوم الـ116 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

رئيس الدبلوماسية الأوروبية " جوزيب بوريل" ينتقد دعوات لمصالحة روسيا
علم كندا
غزة تحت النار
كندا تعتزم تقديم 40 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة
مستشفى ناصر في خانيونس
غزة تحت النار
الصحة العالمية: القتال يشتد حول مستشفى ناصر في غزة

الأكثر قراءة

عدنان أبو ستة وهو يقفز فرحا صارخا "ولّعت" بعد تدميره دبابة إسرائيلية
غزة تحت النار
استشهاد عاهد أبو ستة صاحب الصرخة الشهيرة "ولّعت"
قوات أمريكية
الحكاية الكاملة.. تفاصيل مقتل الجنود الأمريكيين بقاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن
عناصر من حزب الله
حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه.. وتحذير هام من بلدية حولا في جنوب لبنان