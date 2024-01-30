جيش الاحتلال اﻹسرائيلي يعلن الحصيلة الكلية للإصابات في صفوف جنوده في غزة خلال 24 ساعة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة 26 من جنوده بجروح مختلفة في المعارك المتواصلة في قطاع غزة مع فصائل المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد جرحاه إلى 2797 منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 1283 مصابا منذ بدء العمليات البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

وقال جيش الاحتلال إن 378 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج، مضيفا أن جروح 35 منهم خطيرة.

وفي السياق، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لتوغلات الاحتلال الإسرائيلي على كافة محاور القتال في قطاع غزة، لاسيما في خانيونس ومدينة غزة، مكبدة جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الآليات والأرواح.

ولقي 557 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال حتفهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بينهم 226 قتيلا منذ بدء التوغل البري، بحسب البيانات الرسمية المعلنة.

ويواصل الاحتلال لليوم الـ116 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.