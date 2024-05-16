جيش الاحتلال: تأكدنا من احتجاز حماس لجثتي عاملين تايلانديين قتلا في 7 أكتوبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 16 مايو/أيار 2024، إن عاملين زراعيين تايلانديين قتلا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وإن الحركة تحتجز جثتيهما في غزة.

وأضاف الجيش أنه تم إخطار عائلتي المواطنين التايلانديين.

في المقابل، ارتفعت أعداد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 8 آلاف و575 منذ 7 أكتوبر، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا الجمعة والسبت.

وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر “بلغت أكثر من 8575 (حيث) اعتقلت قوات الاحتلال، أمس (الجمعة) واليوم 25 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم فتاة من القدس، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين”.

وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق المؤسستين على محافظات نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم (شمال) ورام الله وأريحا والقدس (وسط) والخليل (جنوب).

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلفا إضافة إلى الاعتقالات 496 قتيلا ونحو 4 آلاف و950 جريحا، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى مساء السبت.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية “إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.