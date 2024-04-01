جيش الاحتلال: جسم طائر من الشرق استهدف إيلات دون وقوع إصابات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تهديدا جويا أطلق من شرقي إسرائيل قصف مبنى في ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر اليوم الاثنين 1 نيسان/أبريل الجاري، دون أن يتسبب في وقوع إصابات.

وتتعرض إيلات لهجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيرة من الحوثيين في اليمن في إطار الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأشار بيان الجيش إلى أن هجوما وقع يوم الثلاثاء جاء من اتجاه العراق، حيث توجد فصائل مسلحة أخرى متحالفة مع إيران.

ولم يحدد البيان نوعبة الجسم الذي أطلق باتجاه إيلات. وذكر أن هذا الإطلاق تسبب في انطلاق صفارات الإنذار لكن لم تعترضه الدفاعات الجوية الإسرائيلية.