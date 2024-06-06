جيش الاحتلال: قتلنا 3 مسلحين حاولوا دخول إسرائيل من رفح

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن “الجيش قتل ثلاثة مسلحين حاولوا دخول إسرائيل من رفح”.

كما أضاف في بيان عبر منصة إكس، الخميس، أن قوة للجيش رصدت “عددا من المشتبه فيهم يقتربون من الأراضي الإسرائيلية في محاولة لاجتياز الحاجز الأمني في منطقة رفح”، مشيرا إلى أن اشتباكا اندلع بين الطرفين.

وأشار إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو تم استدعاؤها لمراقبة المسلحين قامت باستهدافهم والقضاء على اثنين منهم، ثم قامت دبابة بقتل مسلح ثالث.

إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أن المجموعة لم تعبر الجدار المبني على طول قطاع غزة.

فيما يجري التحقيق باحتمال عودة شخص آخر إلى غزة، حسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ومنذ مطلع مايو الماضي، تصاعدت التوترات في مدينة رفح التي كانت تؤوي سابقا أكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني.

فقد أدت سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى إثارة غضب القاهرة، التي أكدت مراراً أن المعبر يجب أن يعود إلى سيطرة الفلسطينيين.

كما أشعل التوغل الإسرائيلي بالدبابات نحو وسط المدينة انتقادات دولية عديدة، وتحذيرات من المخاطر التي تحدق بمئات آلاف المدنيين الذين لم يجدوا مناطق آمنة للفرار إليها.

في حين تمسكت إسرائيل ولا تزال بتمشيط المدينة والسيطرة عليها، بهدف القضاء على آخر خلايا حماس التي تعتقد أنها تتواجد فيها.